بهدف محرز القاتل.. الجزائر يتجاوز نيجيريا ويبلغ نهائي “الكان”

فاز منتخب الجزائر على نيجيريا بهدفبن لواحد اليوم الأحد، في إطار نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المستمرة بالملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز الجاري.

فبعد أن حسم “ثعالب الصحراء” الشوط الأول لصالحهم بهدف عكسي سجله ويليام إيكونغ بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 40، عادت “نسور” نيجيريا في الجولة الثانية وعدلت الكفة، عن طريق ركلة جزاء أسكنها إيغالو بنجاح شباك الرايس مبولحي حارس مرمى الجزائر، قبل أن يسجل رياض محرز هدف التأهل للخضر في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبواجه منتخب الجزائر في النهائي السنغال الفائز على تونس بهدف دون رد، علما أن الم