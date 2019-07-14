الإرهاب يتربص بمظاهرات الجزائر والجيش يعلن توقيف خمسة أشخاص

وسط استمرار الاحتجاجات للشهر الخامس على التوالي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجيش الجزائري ألقى القبض على خمسة أشخاص بتهمة التخطيط لاعتداءات “إرهابية” ضد مسيرات المتظاهرين.
وفي ذات السياق، أكدت وزارة الدفاع في الجارة الشرقية على أن الموقوفين “كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية باستعمال عبوات متفجرة”، معلنة على أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أتاحت العمليات “توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة” الواقعة على بعد 400 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.
وأكدت الوزارة أن الموقوفين “كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من الوطن وذلك باستعمال عبوات متفجرة”.
يشار إلى أن الجزائر تعيش منذ خمسة أشهر على وقع احتجاج شعبية غير مسبوقة أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي.
ويطالب المحتجون برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة الذي حكم الجزائر عشرين عاما، فيما يقع رهن الحبس أكثر من ثلاثين متظاهرا متهمين بـ”المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، متحدين تحذيرات قائد الجيش الذي منع رفع راية أخرى غير العلم الجزائري.
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