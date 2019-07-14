محرز يقود الجزائر إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الدور نصف النهائي للبطولة.

وأحرز هدفا المنتخب الجزائري كل من اللاعبين وليام إيكونغ (ذاتي) ورياض محرز، وفي المقابل سجل هدف منتخب نيجيريا اللاعب أوديون إيغالو.

وسيلاقي المنتخب الجزائري في المباراة النهائية نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة بنوع من الحذر من طرف المنتخب النيجيري، تاركا المبادرة للمنتخب الجزائري، الذي كان أكثر اندفاعا وبحثا عن التسجيل.

وشهدت الدقيقة العاشرة أول محاولة خطيرة من البلايلي الذي مرر لمحرز، وسدد الأخير بقوة، وأبعد الحارس النيجيري الكرة.

المنتخب الجزائري كان أكثر استحواذا على الكرة، أمام تراجع لاعبي نيجيريا، الذين اكتفوا بمراقبة اللعب والاعتماد على المرتدات الهجومية.

وفي الدقيقة 15 من ركلة حرة نفذها بن ناصر، سدد رامي بن سبعيني رأسية، لتمر الكرة محاذية للعارضة.

ورد المنتخب النيجيري بفرصة لأحمد موسى من تسديدة، وتصدى الحارس مبولحي للكرة في الدقيقة 19.

واستغل بونجاح خطأ أحد المدافعين النيجيريين، في الدقيقة 25، وانقض على الكرة، قبل أن يسدد، لكن الحارس تدخل.

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ولم يستغل منتخب نيجيريا هجمة مرتدة في الدقيقة 36، قادها أحمد موسى، وتأخر في التسديد في مربع العمليات.

وفي الدقيقة 40، انسل رياض محرز من الجهة اليمنى، وراوغ مدافعا قبل أن يمرر، لترتطم الكرة بالمدافع النيجيري إيكونغ، لتدخل المرمى عن طريق الخطأ.

وعلى غرار الشوط الأول، دخل منتخب الجزائر الشوط الثاني مهاجما، عبر تحركات محرز وبونجاح وبلايلي، بينما حاول المنتخب النيجيري الرفع من إيقاعه لتسجيل هدف التعادل.

ومع مرور الوقت بدأ المنتخب النيجيري يضغط ويبحث عن التسجيل، وساعده في ذلك تراجع مستوى الفريق الجزائري، الذي سقط في أخطاء التمرير في الوسط.

وانطلق إيجالو من الوسط، واخترق قبل أن يسدد في يد الحارس مبولحي.

ولم يستغل المنتخب الجزائري، بعض الفراغات التي كان يتركها لاعبو نيجيريا، بسبب التسرع والتمريرات الخاطئة.

ومن تسديدة نيجيرية قوية في الدقيقة 70، لمست الكرة يد عيسى مندي في مربع العمليات، ولجأ الحكم جاساما للفار من أجل التأكد من اللقطة، وأعلن عن ركلة جزاء، انبرى لها إيجالو بنجاح وسجل هدف التعادل.

وفي الدقيقة 80، اخترق إيوبي الوسط، ووجد أماه فراغا، قبل أن يختم محاولته بتسديدة قوية، تدخل على إثرها الحارس مبولحي.

وفي الدقيقة 88، أضاع فيغولي فرصة سهلة، داخل المربع، عندما فضل التسديد بقوة وذهبت الكرة عاليا.

وفي الوقت بدل الضائع سجل محرز هدف الفوز من ركلة حرة صاروخية رائعة، مهديا التأهل للجزائر.