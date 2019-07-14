ساجور: إصابة شاب إثر تعرضه للطعن في شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 35 عاما من بلدة ساجور، بجروح إثر تعرضه للطعن على خلفية شجار في مدخل بلدتي البعنة ودير الأسد.
واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب حيث وصفت حالته بالمتوسطة.
وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار.
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