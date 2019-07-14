بجروت 2018: هذه هي المدارس الأفضل والأسوأ بنسب التحصيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز جميع المتقدّمين لامتحانات البجروت في 7 مدارس عربيّة في البلاد، الامتحانات التي تقدّموا لها، وحصلوا على شهادة بجروت للعام الدراسي 2017 - 2018، بحسب ما بيّنت معطيات نشرتها وزارة المعارف، الأحد.

والمدارس هي: ثانوية القاسمي (باقة الغربيّة)، الكلية العربية الأرثوذكسية (حيفا)، راهبات الناصرة (حيفا)، البطريركية اللاتينيّة (يافة الناصرة)، المدرسة الدرزية للعلوم والقيادة (يركا)، سانت جورج (اللد)، الأهلية الشاملة (قلنسوة).

وجاءت 12 مدرسة عربيّة في قائمة ضمّت 18 مدرسة في البلاد لأعلى نسب إلغاء امتحانات بجروت، للاشتباه بعمليّات غش.

وتصدّرت الثانوية التكنولوجيّة في الطيرة المعطيات بنسبة 29.7%، بفارق كبير عن التي تلتها في القائمة وهي مدرسة السلام في حورة بنسبة 12.5%، ثم على النحو الآتي: نعمات (الجديدة المكر، 12%)، عتيد أم الفحم (أم الفحم، 10.8%)، الشاملة الفاروق (كسيفة، 9.5%)، الشاملة الحياة (حورة، 8.7%)، عمال تل السّبع (تل السبع، 8.6%)، غرناطة (كفر كنا، 8.3%)، عمال النخيل (تل السبع، 8.1%)، كسيفة (كسيفة، 7.7%)، الشاملة (البعنة، 7.5%)، عمال البيان (تل السبع، 7.4%).

ووردت 6 مدارس عربيّة في قائمة المدارس التي حصلت على أعلى شهادات بجروت بامتياز، وهي المدرسة الدرزية للعلوم والقيادة (يركا) وهي الأعلى في البلاد (61.8%)، ثم على النحو الآتي: القاسمي (باقة الغربية، 55.9%)، عتيد الأهليّة (أم الفحم، 44.2%)، الكلية العربية الأرثوذكسية (حيفا، 42%)، تيراسانطا (عكا، 41.4%)، ثانوية عتيد (كفر قرع، 38.3%).

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ويوم السبت، نشرت الوزارة نتائج النجاح بحسب القرى والمدن، وتصدرت قرية كوكب أبو الهيجاء قائمة البلدات العربية في نسبة النجاح واحتلت المرتبة الثالثة في البلاد بنسبة نجاح 96.3%.

وجاءت قائمة المدارس العربية الرائدة في نتائج البجروت على النحو التالي: كوكب أبو الهيجاء %96.3، حرفيش %93.4، دير حنا %92.8، بيت جن% 92.6، كسرى سميع %92.5 والتي أدرجت ضمن القائمة التي شملت 20 مدرسة تلبعة للسلطات المحلية بالبلاد.

واقتصرت قائمة المدارس مع شهادة بجروت بامتياز على الجش %31.1، معليا %23.6، كوكب أبو الهيجاء% 18.8، إذ لوحظ تغيب الغالبية العظمى للمدارس العربية التابعة للسلطات المحلية عن قائمة الامتياز.

وتصدرت مدارس عربية مع نسبة دفاتر بجروت ملغية القائمة التي أتت على النحو التالي: تل السبع %8.2، الكسيفة %7.7، كعبية طباش %6.4، جلجولية %5.9، حورة %5.8، طوبا الزنغرية %5.6، دير الأسد %5.5، البعنة %5.5، الطيرة % 5.3، وجسر الزرقاء %5.2.

ولوحظ غياب المدارس العربية عن الريادة في بجروت الرياضات واللغة الإنجليزية (مستوى 5 وحدات)، فمن بين الـ20 مدرسة رائدة بـ5 وحدات رياضيات، حصلت قرية الجش على %28.9، بينما لم تكن أي مدرسة عربية أخرى ضمن الـ20 مدرسة الرائدة بـ5 وحدات لغة إنجليزية.