الاتحاد الأوروبي يفتتح ثالث مقراته الخليجية في الكويت

الكويت ـ وكالات: افتتحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني في الكويت امس مقرا لبعثة الاتحاد الاوروبي، هو الثالث في الخليج. وقالت موجيريني في حفل الافتتاح “هذه رسالة للمنطقة كلّها بأن الاتحاد الأوروبي يعزز تواجده وانخراطه في الشرق الأوسط”. وأضافت أن “ما يجري في الخليج يهم أوروبا، وما يجري في أوروبا يهمّ الخليج”. وذكرت أن هذا ثالث مقرات الاتحاد الأوروبي في الخليج بعد مقري الرياض وأبوظبي. وتابعت “في مرحلة من التوترات الاقليمية والعالمية، تمثل الكويت صوتا للحكمة وقوة للسلام وهو ما يجعلنا شركاء”.

من جانب آخر، وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية، بروتوكول تعاون مشترك، مع وزارة الدفاع الكويتية ممثلة بالقوات البحرية، بهدف إعداد الخطط الأمنية لحماية الموانئ، بالتنسيق مع الجھات المختلفة ذات العلاقة. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح أكد في بيان، أن توقيت توقيع هذا البروتوكول، جاء في مرحلة مهمة تمر بها المنطقة أمنيا. وأضاف أن هذه المرحلة تستدعي تضافر الجهود، لتحقيق التكامل والتعاون بين الجهتين، للحفاظ على أمن الموانئ البحرية الكويتية، في جميع الحالات، وضمان الاستعداد الكامل والجهوزية الكاملة، لوقوع أي طارئ محتمل. وأوضح الشيخ يوسف عبد الله الصباح، أن بنود البروتوكول الذي تم توقيعه في قاعدة محمد الأحمد البحرية، ركزت على تدريب ضباط وضباط الصف وأفراد القوات البحرية، على قطر السفن والإرشاد البحري في الموانئ الكويتية، إضافة إلى جوانب تتعلق بتبادل الخبرات بين الجهتين وتنظيم الدورات الخارجية.