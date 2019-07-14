القوات العراقية تقصف أكبر معقل لـ (داعش) بديالي

الموصل ـ وكالات: أعلنت القوات العراقية أنها قصفت أكبر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة تلال حمرين بمحافظة ديالى. وقال آمر اللواء 24 في الحشد الشعبي زياد خليفة التميمي أن “المعقل عبارة عن مضافة لتنظيم داعش تضم سكنهم ودراجاتهم النارية، فضلا عن استخدامها مقبرة لعناصر داعش الذين يتوفون”. في السياق، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 4 من عناصر تنظيم داعش من قبل طيران التحالف الدولي غرب الموصل. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أنه “تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية نفذها طيران التحالف الدولي جنوبي قرية المنايف غرب الموصل”.

وما زالت مناطق عديدة من محافظتي نينوى وصلاح الدين خاصة القريبة من الحدود السورية غرب العراق تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة فيما تضم سلسلة تلال حمرين الواقعة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى حواضن لعناصر تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق العراق.

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