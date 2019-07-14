إنقاذ مهاجرين في (المتوسط) وارتفاع ضحايا غرق سفينة قبالة تونس

الرباط ـ عواصم ـ وكالات: أنقذت وحدات لخفر السواحل المغربية 161 مهاجرا غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر عسكرية، قولها إن المهاجرين واجهوا صعوبات على متن قوارب مطاطية تقليدية، مضيفة أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم أعيدوا سالمين إلى الموانئ المتوسطية للمغرب. في السياق، أعلنت البحرية الليبية، إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي في البحر المتوسط على بعد حوالي 40 ميلاً شمال صبراتة غرب ليبيا. وأوضح مكتب الإعلام والثقافة التابع للبحرية الليبية في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق “تليل” التابع لدورية مصفاة الزاوية بقطاع حرس السواحل الغربي، مشيرًا إلى أن المهاجرين الذين جرى إنقاذهم من بينهم 10 نساء وطفل واحد. وأضاف مكتب الإعلام التابع للبحرية الليبية أنه كان من بين المهاجرين 14 كاميرونيا، و12 من ساحل العاج، و15 من غينيا كوناكري، و5 من السنغال، و3 من مالي، بالإضافة لرجل من النيجر وآخر من نيجيريا، وامرأة توجولية وأخرى من إفريقيا الوسطى. وأكد المكتب تسليم المهاجرين لمركز إيواء النصر التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية فور وصولهم إلى نقطة إنزال حرس السواحل بميناء مصفاة الزاوية.

إلى ذلك، قال الهلال الأحمر التونسي إن عدد الجثث التي انتشلتها تونس بعد غرق سفينة كانت مكتظة بالمهاجرين قبالة سواحلها الأسبوع الماضي ارتفع إلى 82. وانقلبت السفينة بعد ابحارها من ليبيا متجهة إلى أوروبا. وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي إنها كانت تحمل 86 شخصا. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد. وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي لرويترز إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا بالسفينة التي غرقت الأسبوع الماضي. ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا على الرغم من الأعداد تراجعت بسبب جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب ودعم قوات خفر السواحل الليبية. وكان 65 مهاجرا قد غرقوا في مايو أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس.