البحرين ترصد حسابات إلكترونية تستهدف استقرار المملكة

أكد علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تدار من خارج المملكة، وتسعى لشق صف الوحدة الوطنية، وإثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن شبكة الحسابات المشبوهة، ومنها حساب يدعى "نائب تائب" الذي يحمل صورة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، لا ترتبط ببعيد أو قريب له، ويسعى من خلالها أصحاب الحساب المغرض إلى استغلال صورته ومكانته الكبيرة لدى أبناء الشعب لتنفيذ أجندات تستهدف أمن واستقرار البحرين ووحدة صف شعبها الوفي.

وشدد على أن المحاولات البائسة للإساءة إلى الرموز الوطنية والتحريض من خلالها على شق الصف الوطني وتهديد السلم الاجتماعي، لن تحقق مآربها الدنيئة في ظل الالتفاف الشعبي حول قيادته، والرفض الشعبي لما تروجه تلك الحسابات من معلومات مغلوطة يعلم الجميع زيفها وبعدها عن الحقيقة والواقع.

وفي 20 مايو/آيار الماضي، أعلنت الداخلية البحرينية عن رصد شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي في البلاد، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، وتستهدف إثارة الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وحينها، أشارت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة للوزارة، إلى أن عمليات البحث والتحري، رصدت عدداً من الحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف إثارة الفتنة وتحاول تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين.

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وذكرت أن هناك شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الحسابات المذكورة دأبت منذ فترة على تنفيذ خطة ممنهجة لتشويه سمعة البحرين وشعبها، وبث روح الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع.

ولفتت التحريات إلى وجود شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي البحريني، وتحديد طريقة إدارتها ومواقعها وعناوينها والدول التي تم إنشاؤها فيها وتدار منها.





وأضافت أن المدعوين يوسف المحافظة وحسين الستري "هاربان من العدالة ويوجدان في ألمانيا وأستراليا" قاما بتأسيس شبكة إلكترونية معادية تتولى إدارة مجموعة من الحسابات الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ووفق بيان الداخلية البحرينية، تشمل هذه الحسابات (حساب نائب تائب، وحساب الخوالد، وحساب خالد أم أو أي، وحساب خالد، وحساب النصرة للمظلومين).

كما تشمل هذه الحسابات الإلكترونية (حساب سليمان باشا، وحساب وطني العزيز)، وأوضحت العناوين الإلكترونية (IP Address) أنها تدار من كل من إيران وقطر والعراق وعدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا إضافة إلى أستراليا.