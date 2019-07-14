عضو الكونجرس الأمريكي: الشعب الإيراني يستحق حكومة ديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عقدت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، مؤتمرها السنوي في العاصمة الألبانية، تيرانا، بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية تحت شعار "سوف نستعيد إيران" من سيطرة نظام ولاية الفقيه.

وألقت مريم رجوي، رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الذي أسسته منظمة "مجاهدي خلق"، كلمة افتتاحية أمام المؤتمر قالت خلالها إن "النظام راهن على تقاعس المجتمع الدولي واعتمد على حقيقة أن العمليات الإرهابية وإشعال الحروب في بلدان المنطقة، لن تكلّفهم الكثير حتى الانتخابات الأمريكية على الأقل".

يذكر أنه لأول مرة حضر المؤتمر 3000 من عناصر منظمة "مجاهدي خلق" الذين تم نقلهم من العراق إلى ألبانيا على دفعات منذ عام 2016، بعد تهديد الحكومة العراقية الموالية لإيران وذلك عقب الاستهداف المتكرر لمخيم "ليبرتي" في بغداد، الذي كان يقطنه هؤلاء اللاجئون.