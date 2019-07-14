مؤامرات الجزيرة وعقوبات تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة.



ففي عالم السياسة تسرد نشرة "العين الإخبارية" وقائع مؤامرات قناة "الجزيرة" بعد تصريحات علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني الذي كشف فيه نهج القناة الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، لوموند: ضربة أمريكية "قاضية" لاقتصاد تركيا ردا على "إس 400"، "الدعم السريع": تنسيق محكم مع القوات المسلحة لتأمين السودان، برلماني بريطاني: إيران تهدد المنطقة ومستعدون للدفاع عن مصالحنا، الحوثيون يتخلفون عن حضور الاجتماع المشترك لـ"لجنة الحديدة"، فرنسا تحذر: انتهاكات إيران قد تفضي لحرب مع أمريكا، سياسي صومالي معارض يفضح تدخل قطر "السافر" ببلاده، "تطبيق فاشي".. أداة أردوغانية جديدة لإرهاب المعارضة، الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية": الخطوة القادمة دخول العاصمة، توقيف عسكريين إيرانيين بأفغانستان يكشف محاولة لتهريب قادة بطالبان.

أما في الاقتصاد فتطالعون: 5 مؤشرات تقود بورصة قطر للهبوط ختام التعاملات، خطة صينية لدعم الشركات في مواجهة الحرب التجارية، 5% ارتفاعا في الصادرات البرازيلية للأسواق العربية خلال 6 أشهر، بواقع 5.9 مليون برميل يوميا.. الصين أكبر مستورد للنفط عالميا، كوبا: لن نسمح لضغوط ترامب بإحباط التنمية، بالأرقام.. خسائر الصين من الحرب التجارية.

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وإلى الملاعب تجدون: دانييل جيمس يكشف عن دور جيجز في تطوير مسيرته.

وفي الفن تقرأون: حريق يدفع جينيفر لوبيز للاعتذار.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 14 يوليو/تموز 2019.

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