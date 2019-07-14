اخبار العالم

الجبير وآل نيهان يبحثان علاقات التعاون بين المملكة والإمارات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وبحسب وكالة "واس" جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتوطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء بحث المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الشقيقين في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير وآل نيهان يبحثان علاقات التعاون بين المملكة والإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا