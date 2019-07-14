شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يعرب عن قلقه من إعدام مليشيا الحوثي لـ30 شخصًا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - «واس» (عدن)حثّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم.
جاء هذا في بيان مقتضب للمبعوث الدولي نشره على مكتبه على «تويتر» أعرب فيه عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء.
وأكد غريفيث أن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
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