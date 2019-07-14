شكرا لقرائتكم خبر عن «بلطجة نواب حزب الله».. الموسوي يحاول اقتحام مخفر بـ«20 مسلحاً»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

على غرار وادي الذئاب، وعلى ذات النهج «البلطجي» الذي لا ينفك «حزب الله» عن ممارسته، مسقطاً «هيئة الدولة اللبنانية»، حاول النائب في البرلمان اللبناني ضمن كتلة «حزب الله» نواف الموسوي، اقتحام مخفر «الدامور» برفقة 20 مسلّحاً بمسدسات ظاهرة على خواصرهم، للنيل من أحد الأشخاص الموقوفين هناك، بعد اقتحام أحد اقربائه المخفر واعتدائه بالطعن على الموقوف برفقة 3 آخرين.

«زعرنة النايب» لم توقفها حرمة «مخفر الشرطة» بعد أن صوب بسلاحه الناري -حسب برقية حصلت "الخليج 365" على نسخة منها- وأصاب الموقوف في معصمه من خارج المخفر، بعدما لم يجد آمر المخفر سبيلاً لمنع «بلطجة» نائب حزب الله سوى إغلاق باب المخفر تحصناً منه.

وبحسب «النهار» اللبنانية، قالت عائلة الشاب المصاب -طليق ابنة الموسوي-، إن النائب نواف تعمد إطلاق النار من خارج المخفر من زجاج الغرفة ما أدى إلى إصابة الشاب في معصمه، مشيرة إلى أنه لو لم يضع يده على وجهه لأصابه إصابة قاتلة!.