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قائد الجيش الإيراني: سنقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي علينا

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هدد قائد الجيش ال​إيران​ي ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ بأن "قوات بلاده ستقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي على إيران".

وأوضح اللواء موسوي أن "أيَّ دولة في المنطقة حتى لو شاركت مقدار ذرة في أي هجوم أميركي مقبل ضد إيران، سيتم قصفها".

ولفت الى أنه "بحسب الأوامر التي تلقيناها، ستُعاقب أي دولة بمقدار مشاركتها في أي هجوم أميركي ضدنا، لكننا سنضرب ​أميركا​ و​إسرائيل​ بعشرة أضعاف ما توجهانه لنا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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