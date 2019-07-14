قائد الجيش الإيراني: سنقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي علينا

هدد قائد الجيش ال​إيران​ي ​اللواء​ ​عبدالرحيم موسوي​ بأن "قوات بلاده ستقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي على إيران".

وأوضح اللواء موسوي أن "أيَّ دولة في المنطقة حتى لو شاركت مقدار ذرة في أي هجوم أميركي مقبل ضد إيران، سيتم قصفها".

ولفت الى أنه "بحسب الأوامر التي تلقيناها، ستُعاقب أي دولة بمقدار مشاركتها في أي هجوم أميركي ضدنا، لكننا سنضرب ​أميركا​ و​إسرائيل​ بعشرة أضعاف ما توجهانه لنا".