هدد قائد الجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي بأن "قوات بلاده ستقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي على إيران".
وأوضح اللواء موسوي أن "أيَّ دولة في المنطقة حتى لو شاركت مقدار ذرة في أي هجوم أميركي مقبل ضد إيران، سيتم قصفها".
ولفت الى أنه "بحسب الأوامر التي تلقيناها، ستُعاقب أي دولة بمقدار مشاركتها في أي هجوم أميركي ضدنا، لكننا سنضرب أميركا وإسرائيل بعشرة أضعاف ما توجهانه لنا".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش الإيراني: سنقصف أي دولة في المنطقة تشارك بأي هجوم أميركي علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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