خارجية إيران: زيارة ماكرون الى طهران ليست مؤكدة بعد

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​إيران​ية ​عباس موسوي​ أن "الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى العاصمة ​طهران​ ليست مؤكدة".

ولفت موسوي الى أن "زيارة ماكرون إلى طهران ليست مؤكدة، ولم يتم وضع خطط رسمية لهذه الزيارة لأنها غير واضحة".

وكانت أفادت صحيفة "القدس العربي" بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة قريبة إلى إيران لغرض إنقاذ ​الاتفاق النووي​".