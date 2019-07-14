مقتل 6 أشخاص جراء انقلاب حافلة ركاب وسط روسيا

قتل 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح نتيجة انقلاب ​حافلة​ ركاب في جمهورية بشكيريا وسط ​روسيا​ الاتحادية، وفقا للحصيلة الأخيرة للحادث.

وأكد مسؤول في مديرية شرطة المرور في ​الجمهورية​ مقتل ستة أشخاص، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة جراء الحادث، مشيراً الى أن "سائق الحافلة ذكر أن هطول مطر شديد أدى إلى فقدانه السيطرة عليها".

ولفت الى أن "مراقبي المرور يعملون في مكان الحادث لمعرفة ملابساته، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية ملفا جنائيا بسبب الحادثط.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله أن 23 شخصا تضرروا بسبب الحادث، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، فيما تلقى 16 آخرون الإسعافات في مكان وقوعه.