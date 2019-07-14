جال النائب سمير الجسر، في منطقة الجسر في طرابلس، مطلعا على الأضرار التي خلفها الحريق ليل أمس، والذي أتى على عدد كبير من البسطات، واستمع إلى أهالي المنطقة على تفاصيل ما حدث.
وأبدى الجسر أسفه لحجم الخسائر التي خلفها الحريق، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "أوفد اللواء محمد الخير لتقوم الهيئة العليا للاغاثة بالكشف، فتحدد المتضررين وتتبين من حجم الاضرار"، وتوقع "أن تكون عملية التعويض سريعة خاصة وان الجيش باشر من هذه الساعة الكشف عن الأضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر الجسر: أتوقع التعويض سريعا على المتضررين في منطقة حريق طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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