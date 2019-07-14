الميادين: تراجع عن قرار وزارة العمل القاضي بإقفال محال اللاجئين الفلسطينيين

علمت قناة "الميادين" أن " المسؤولون ​اللبنانيون​ وعدوا ​القيادة​ الفلسطينية بالتراجع عن قرار ​وزارة العمل​ القاضي بإقفال محال ​اللاجئين الفلسطينيين​". ولفتت القناة الى أن "وزير العمل اللبناني ​كميل أبو سليمان​ سيعقد غداً مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ للحديث عن القرار بشأن العمالة الأجنبية".

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