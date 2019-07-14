الأحدب: لا يجوز أن يرتبط مصير لبنان بالتوافق على إحالة ملف للمجلس العدلي

إعتبر النائب السابق ​مصباح الأحدب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "لا يجوز أن يرتبط مصير ​لبنان​ الاقتصادي بالتوافق على إحالة ملف الى ​المجلس العدلي​"، مشيرا الى انه "من واجبات رئيس الحكومة أن يدعو الجميع لجلسة، فما الذي تنتظرونه؟".

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