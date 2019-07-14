الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور ​الضباب​ على المرتفعات .

الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات .

الأربعاء: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا