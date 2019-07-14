الطقس غدا غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا صيفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القادمة".
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيًا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية ورياح ناشطة احيانا وبقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الداخلية واستمرار تكون الضباب على المرتفعات .
الأربعاء: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا
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