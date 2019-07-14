إصابة طفلين في حادث سير في بلدة الخرايب

وقع تصادم على ​جادة نبيه بري​ في ​بلدة الخرايب​، بين ​سيارة​ يقودها شخص من آل الصغير ومعه ابناه وسيارة يقودها شخص من آل الدهيني ومعه ابنه، والجميع من بلدة الخرايب، ما أدى إلى إصابة ابني سائق السيارة الأولى، ونقلهما عناصر الاسعاف الصحي التابع لـ"كشافة الرسالة الاسلامية" إلى ​مستشفى​ الفقيه في خيزران، حيث وصفت جروح أحدهما بالطفيفة والثاني متوسطة.

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