باسيل من صربا: قادرون على حماية الثروة النفطية والغازية سواء بالقوة او بالمفاوضات

أكد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​ أن "خوفنا لم يعد على ​لبنان​ من العدو الاسرائيلي فالامثولة كانت كافية لكن خوفنا اليوم على لبنان هو من فقدان استقلاله المالي"، مشيراً الى أن "مقومات النهوض الاقتصادي موجودة ونحن اليوم في ​الجنوب​ حيث نحن موعودون بثروة نفطية وغازية قادرين على حمايتها سواء بالقوة او من خلال اي مفاوضات من خلال عدم التنازل".

وفي كلمه له صربا – ​النبطية​ في إطار جولته في ​جنوب لبنان​، أوضح باسيل أن "خوفنا اليوم هو من وضع اليد علينا ماليا ومواجهة هذا الامر تتطلب قرارا سياديا استقلاليا لبنانيا"، لافتاً الى أن "هناك امور كثيرة لا نوافق عليها في ​الموازنة​ لكن وافقنا على المشروع ككل في ​الحكومة​ ثم ​لجنة المال​ وهذا الاسبوع في الهيئة العامة فنحن لا نمارس ال​سياسة​ كغيرنا الذين يوافقون في الداخل ويعارضون في الخارج بمواضيع حساسة الى هذه الدرجة".

وشدد على أن "الخطر الحقيقي على الوطن والمجتمع اليوم هو من التحلل المالي والاقتصادي وهذا الامر لا يواجه بشعبوية وقلة مسؤولية وعدم مصارحة شعبنا بالحقائق المالية والاقتصادية".

وشدد على ان "ما تحقق في موازنة 2019 يعطينا بضعة اشهر الى الامام لنبدأ البحث في موازنة 2020 لكنه لا يبعد الخطر ابدا والامر يتطلب قرارات جريئة يجب ان نصارح الناس بها".

ورأى أنه "المهم ان نحمي ثروتنا النفطية والغازية من اسرائيل والاهم ان نحميها في الداخل بوضعها في صندوق سيادي حتى نطمئن الى انها لنا وللشباب من بعدنا".