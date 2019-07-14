سلطات أميركا تمنح ظريف تأشيرة لزيارتها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

منحت سلطات ​الولايات المتحدة الاميركية​ تأشيرة لوزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ لزيارة ​نيويورك​ وحضور اجتماعات ​الأمم المتحدة​ هذا الأسبوع.

وأفادت وكالة "​رويترز​" للأنباء بأنه "توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة".

ومن جهته، لفت المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، أنه "من المقرر أن يزور ظريف ​فنزويلا​ بعد ختام زيارته إلى نيويورك"، مشيراً الى أن "ظريف سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا".

وأفاد ا بأن ظريف سيزور كلا من ​نيكاراغوا​ و​بوليفيا​ في ​أميركا الجنوبية​، لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.