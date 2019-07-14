منحت سلطات الولايات المتحدة الاميركية تأشيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة نيويورك وحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأنه "توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة".
ومن جهته، لفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أنه "من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك"، مشيراً الى أن "ظريف سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا".
وأفاد ا بأن ظريف سيزور كلا من نيكاراغوا وبوليفيا في أميركا الجنوبية، لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات أميركا تمنح ظريف تأشيرة لزيارتها لحضور اجتماعات الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.