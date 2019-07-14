انتقادات تطاول رئيس بلدية نيويورك لغيابه في اثناء انقطاع الكهرباء

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نيويورك: تعرض رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو لانتقادات، وخصوصا من حاكم الولاية، لغيابه خلال العطل الهائل الذي حرم السبت قسما من مانهاتن التيار الكهربائي.

وحصل العطل مساء السبت وطاول نحو 73 الف مشترك واغرق قسما من وسط غرب مانهاتن في الظلام، وخصوصا العديد من محطات المترو ومسارح برودواي وقسما من اللوحات المضاءة في ساحة تايمز سكوير.

لكن التيار عاد تدريجا اعتبارا من الساعة 22,00 (2,00 ت غ) قبل أن يعود تماما قرابة منتصف الليل.

وبيل دي بلازيو أحد المرشحين للانتخابات التمهيدية في الحزب الديموقراطي استعدادا لاستحقاق 2020 الرئاسي، وكان موجودا السبت في ايوا (وسط) حيث كان سيمضي ليلته.

وبعد إبلاغه بامر العطل، اوضح أولا لشبكة "سي ان ان" أنه ينتظر الحصول على مزيد من المعلومات ليقرر في شأن عودته الى نيويورك. لكن هذا التردد كلفه سلسلة اولى من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي مقابلة أيضا مع سي ان ان، لم يوفر حاكم ولاية نيويورك اندرو كيومو دي بلازيو من انتقاداته.

وقال ان "رؤساء البلديات مهمون في اوضاع مماثلة ويجب ان يكون المرء في المكان". والرجلان على خلاف مستمر رغم انهما ينتميان الى الحزب الديموقراطي.

ووصل الحاكم السبت الى نيويورك فيما كان لا يزال انقطاع الكهرباء مستمرا. ثم عقد مؤتمرا صحافيا مع عودة التيار تدريجا.

وفي نهاية المطاف، قرر رئيس البلدية أن يعود الى المدينة في وقت متأخر السبت. وصرح الاحد لسي ان ان "المهم هو التأكد من ان الامور في نصابها والتواصل. تمكنت من القيام فورا بكل ذلك".

من جهته، قال كيومو "اتولى الحاكمية منذ ثمانية أعوام والمرات التي غادرت فيها الولاية لا تتجاوز عدد اصابع اليد".