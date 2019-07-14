شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حسن.. قصة سكرتيرة أصبحت إعلامية فى الشرق الإخوانية برتبة زوجة أيمن نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع صباح كل يوم، تظهر على فضائية الشرق الموالية للإخوان، والتى تبث من تركيا دعاء حسن، لمدة ساعتين تحرض ضد الدولة المصرية وتشوه أغلب قرارات الحكومة، عبر برنامج "صباح الشرق"

تجلس دعاء حسن خلف الشاشة ، لتنقل على الهواء كل ما يملى عليها فى الغرف المغلقة ، و دعاء حسن لا تتمتع بأى خلفية مهنية ، ولكنها استطاعت أن تفرض سيطرتها على القناة بالكامل، فظهور دعاء حسن وتقديمها برنامجا يوميا على شاشة الشرق الإخوانية قصة لا يعرفها الكثير.

دعاء حسن هى فى الأصل لم تكن إعلامية أو لها علاقة بالمجال الإعلامى، إنما كان عملها فى الأصل "سكرتيرة" للهارب أيمن نور مالك القناة الإخوانية، ويصفها العاملون بقناة الشرق "كاتمة أسرار أيمن نور" وتنقلت معه من لبنان إلى تركيا، وتلعب دورا كبيرا فى إدارة قناة الشرق، لدرجة أنها تتحكم فيمن يظهر على الشاشة أو من لا يظهر.

تردد أسم دعاء حسن كثيرا فى الأزمة الأخيرة التى ضربت أروقة القناة الإخوانية، وذكرها البيان رقم (3 ) للعاملين بقناة الشرق، إذ قالوا نصا عنها :" بدأت أزمة قناة الشرق بمطالبة أكثر من ثلثي العاملين بتحسين أوضاع المؤسسة الأخلاقية والمهنية والمالية، واتهم الدكتور أيمن نور أصحاب المطالبات بالخيانة والعمالة وشن حملة شرسة عليهم على مواقع السوشال ميديا وبإشراف مباشر من سكرتيرته دعاء حسن ولجانه الإلكترونية الرخيصة".

تعريف دعاء حسن جاء فى بيان "العاملين فى قناة الشرق" الصادر بداية 2018 بأنها سكرتيرة أيمن نور، لكن فيما بعد اتضحت الحقائق للجميع، بعدما بدأ بعبارات الغزل، تكشف دعاء حسن علاقتها الحقيقية بأيمن نور، إذ بدأت فى شهر مارس عام 2018 تنشر لها صورا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تجمعها معًا مرفقة بكلمات تحمل عبارات غزل بمناسبة عيد زواجهما.

وقالت دعاء حسن، في منشور لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، مصحوباً بصورة تجمعها مع أيمن نور وهي ممسكة بيده، وكتبت نصًا "كل سنة وأنت طيب عقبال عقبال سنين كتيرة حلوة واحنا مع بعض وعقبال عيد جوازنا الماسي وتفضل فيهم ليا الضهر والسند وأحن وأطيب زوج وأخ وصديق".

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وأوضحت المذيعة بقناة الشرق الإخوانية، أن مناسبة الصور التي نشرتها هي بأن اليوم هو عيد زواجهما، قائلة "توضيح.. مناسبة الصورة أن اليوم هو عيد زواجنا.. دعواتكم لينا بالخير".

وخلال البحث عن الموعد الرئيسي لزواج المذيعة دعاء حسن بأيمن نور، اتضح أن الزاواج تم فى ديمسبر 2013، ولم يعلنا رسميًا عن علاقتهما معًا سوي من خلال الصورة والكلمات التي نشرتها عن عيد زواجهما عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".



دعاء حسن وايمن نور 1