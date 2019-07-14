عماد أبو هاشم: كندا تدعم الإخوان فى تركيا بأكبر تسهيلات للسفر والهجرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عماد أبو هاشم، أحد قضاة بيان رابعة، المحال للصلاحية عن عدة طرق وتسهيلات تقدمها كندا لجماعة الإخوان للجوء إليها.
وقال، فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن كندا تدعم الإخوان فى تركيا بأكبر تسهيلات للسفر و الهجرة إليها ، هيئات حكومية و أهلية و منظمات دولية تمنحهم ميزات استثنائية هناك.
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