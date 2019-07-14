شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب محامى الأردن: "على الشعب السودانى تفادى أخطاء سوريا وليبيا واليمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردنى، بالدور القيادى لنقابة المحامين المصرية، برئاسة النقيب سامح عاشور، الذى يحترمه ويجله كافة المحامين العرب، مشددا على دعمه للدور الذى تقوم به نقابة المحامين فى السودان، وخاصة فيما يتعلق بصياغة دستور مؤقت للبلاد.

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وأضاف مازن أرشيدات خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى نظمه سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بالتعاون مع نقابة المحامين فى السودان: "الدستور يجب أن يؤكد على التعددية السياسية، وحكم الشعب، ويجب أن يعى الشعب السودانى للأخطاء التى وقعت فى سوريا، وليبيا، واليمن"، معبرا عن أمنياته بتحقق استقرار السودان، وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل ناجح.