شكرا لقرائتكم خبر عن "واتس آب" البرلمان يتلقى 130 رسالة فى يونيو.. والإيجارات القديمة فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقرير عن حصاد البرلمان عن شهر يونيو، وبلغ حصاد رسائل واتس آب، المواطنين التى تلقتها الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الشهر 130 رسالة. • 52 رسالة تعلقت بمقترحات تشريعية. • 39 رسالة عن بقانون الإيجارات القديمة. • 9 رسائل عن قانون الأسرة خاصة فيما يخص الرؤية للطرف غير الحاضن. Advertisements • 4 رسائل عن قانون النقابات. • 78 رسالة بشكاوى مجتمعية، معظمها تعلق بالملفات الملحة لدى المواطنين فى مجالات: التعليم، الصحة، التنمية المحلية، التموين، النقل، الاتصالات، الإصلاح الإدارى، اسكان ومرافق، مشكلات المصريين بالخارج.

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