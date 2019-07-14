شكرا لقرائتكم خبر عن 10 اتفاقيات دولية حصاد البرلمان خلال شهر يونيو..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة فى شهر يونيو الماضى على 10 اتفاقيات دولية، وذلك حسنما ورد فى تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد البرلمان خلال الشهر المنصرم، وفيما يلى نرصد هذه الاتفاقيات:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم الحماية الاجتماعية، والذي تتيح الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يويو، ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطاليا لاتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح الوكالة الفرنسية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو.

4. قرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعى بمبلغ 225 مليون يورو.

5. قرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019 بشأن مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الالكترونى وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطة للتبادل الحر " اتفاقية أغادير".

Advertisements

6. قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2019 بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتمانى "للتعاون الاقتصادى الكورى الأفريقى" بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكى من أجل دراسة الجدوى، وإعداد مشروع "معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحى أبو رواش الخضراء".

7. قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إقرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"رقم 203/د_41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13-14 فبراير 2018 بروما بشأن التجديد الحادى عشر لموارد الصندوق ، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى موارد الصندوق.

8. قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إلغاء اتفاقية إيجار منتهى بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها فى مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الرى والصرف الصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 351 لسنة 2014.

9. قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الموافقة بين جمهورية مصر العربية وليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية.

10. قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.