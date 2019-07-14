اعتماد نتيجة الفرقة الثانية بـ"صيدلة" المنوفية بنسبة نجاح 97%

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبو سالم:

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ممثلا عن مجلس كلية الصيدلة نتيجة الفرقة الثانية بنسبة نجاح 97%، ونتيجة الفرقة الإعدادى بنسبة 92,78%.

وأعلنت الدكتورة وفاء زهران عميد الكلية أن أوائل الفرقة الثانية هم رغد عصام نصار، أسماء مصطفى ناصف، منة الله أيمن أبو العينين، إسراء سعدون قطب، منة الله شعبان فراج، أحمد أشرف شرف، عبدالسلام ناصر إبراهيم، إيمان صلاح غالب، إيمان محمد أبو سلام، تسنيم عاطف عبدالسميع، نورهان إبراهيم مراد، أميرة صبحي شاهين، عبدالقوي سعيد عبدالقوي.

وأضافت أن العشرة الأوائل لفرقة الإعدادي هم مروة طلال فايد، يمنى أحمد عبدالهادي، ياسمين رزق مشعل، إيمان أحمد إبراهيم، إسلام السيد سالم، سهيلة عماد رمضان، سليم محمد سليم، أنس حمدي الطباخ، ضحى عادل عبدالله.