نشرة الحوادث المسائية.. 4 جرائم قتل و"سائح الهرم" ومتهم جديد بـ"خطة الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إخلاء سبيل أجنبي التقط صورًا إباحية أمام الأهرامات

أمرت نيابة الهرم، بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بإخلاء سبيل ممثل أمريكي مشهور وصديقته بكفالة 5 الاف جنيه لكل منهما، ضبط أثناء قيام الفتاة بتصوير صديقها بدون "بنطلون" أمام الأهرامات.

عاطل يتخلص من جارته بسبب الخلافات بمدينة نصر

نجح قطاع الأمن العام، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بمنطقة صقر قريش، وضبط مرتكب الواقعة بمدينة نصر.

ضبط 3 عذبوا "سايس" حتى الموت

Advertisements

م يتحمل جسد "سايس"، تعذيب 3 أشخاص له عقابا على سرقته زجاجة مياه غازية "كانز"، من محل أحدهم، وفارق الحياة متأثرا بإصابته بنزيف وكدمات وأثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم، وتركوا جثته ملقاه في الشارع.

حبس متهم في قضية "خطة الأمل" 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة، حبس متهم جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الأمل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تفاصيل مقتل "شاب الساحل" في الشارع

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، القبض على 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل موظف والتمثيل بجثته في منطقة ساحل روض الفرج بالقاهرة.

حكاية فتاة العياط التي دافعت عن شرفها بـ13 طعنة

قتلت "أميرة. م" 15 سنة، سائقًا استدرجها داخل صحراء العياط بـ13 طعنة بعدما حاول اغتصابها.