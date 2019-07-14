ترامب يطالب عضوات بالكونجرس مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى بلادهن

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات إلى "العودة" لبلادهن التي أتين منها أصلا" بدلا من انتقاد الولايات المتحدة، وذلك في سلسلة من التغريدات نشرها اليوم الأحد.

لم يذكر ترامب أسماء العضوات، لكنه يبدو أنه يشير إلى مجموعة من عضوات الكونجرس الشابات بمن فيهن ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر ورشيدة طليب وآيان برسلي، وهناك واحدة منهن فقط ولدت خارج الولايات المتحدة، لكن الباقيات مواطنات أمريكيات.

وقال ترامب إنه "من المثير للاهتمام رؤية عضوات الكونجرس التقدميات ، اللواتي قدمن أصلا من دول تمثل حكوماتها كارثة كاملة وهي الأسوأ والأكثر فسادا وحماقة في العالم، يقلن لشعب الولايات المتحدة ، أكبر وأقوى دولة على الأرض، كيف يمكن إدارة حكومتنا".

وينظر إلى هذه المجموعة من النساء على أنهن تقدميات في الحزب الديمقراطي وتنتقدن بقوة الرئيس الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة، كما اصطدمن بزعيمة الديمقراطيين بمجلس النواب، نانسي بيلوسي.

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وقال ترامب: "لماذا لا يعدن (لبلادهن) ويصلحن هذه الأماكن المنهارة تماما والمليئة بالجريمة ، والتي أتوا منها"، مضيفا أنهن ينبغي عليهن العودة حينئذ إلى الولايات المتحدة و"إظهار كيف يتم ذلك".

وأضاف: "هذه الأماكن تحتاج إلى مساعدتكن بشدة".

وتابع أنه واثق من أن بيلوسي "ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات سفر مجانية (لهن) بسرعة".

ورفضت بيلوسي تغريدات ترامب وقالت: "عندما يطلب دونالد ترامب من أربع عضوات بالكونجرس العودة إلى بلادهن، فإنه يعيد التأكيد على أن خطته لجعل أمريكا عظيمة مجددا تتمثل في جعل أمريكا بيضاء مجددا".

ويشار إلى أن إلهان عمر مولودة في الصومال وطليب مولودة في الولايات المتحدة من أبوين فلسطينيين وأوكاسيو كورتيز في نيويورك من أبوين تعود جذورهما إلى بورتو ريكو، وهي أراض أمريكية.