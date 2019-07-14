هزّة أرضيّة شرق الجزائر

تم تسجيل هزة أرضية بالجزائر اليوم، السبت 13 جويلية 2019، بلغت قوتها 4.9 درجات على سلم رشتر في سواحل بجاية وجيجل شرق البلاد، وفقًا لمركز المتوسط للزلازل.

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