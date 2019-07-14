انطلاق المهرجان القبطي في كندا

افتتح السفير أحمد أبوزيد النسخة الثانية من المهرجان القبطى المصرى السنوى، المقام بمدينة ميسيساجا بمنطقة تورونتو الكبرى بكندا، بحضور عشرات الآلاف من أبناء الجالية المصرية ورئيس حزب المحافظين الكندى «أندرو شير» ورئيس وزراء حكومة أونتاريو وبرلمان المقاطعة، وممثل عن رئيس

وزراء كندا.

وأكد «أبوزيد» الأهمية الكبرى لانعقاد هذا المهرجان كل عام لكونه يظهر مختلف مكونات الثقافة والفنون والحضارة المصرية على الساحة الكندية، ويبرز الدور المؤثر والفعال لأبناء الجالية المصرية فى كندا.

وقدم السفير المصرى التهنئة إلى اللجنة المنظمة للمهرجان على الصورة المشرفة التى خرج بها وتعكس قيمة العمل الجماعى فى إنجاح مثل تلك الجهود والمبادرات.

وأحيا المهرجان الفنان هشام عباس، وعازف الكمان عزمى مجدى، والفرقة القومية للفنون الشعبية التى تقدم عروضاً فى كل من تورونتو والعاصمة أوتاوا هذا الأسبوع بتنظيم من السفارة المصرية فى كندا ووزارة الثقافة.