تقرير: أمريكا تبني جدارًا لحماية سكان السواحل من الأمواج

تقوم السلطات الأمريكية ببناء جدار يقي سكان سواحل مدينة نيويورك من خطورة الأمواج العاتية بحلول عام 2025 ويبلغ طوله 3ر5 ميل، بسبب التهديدات المتزايدة من الأحوال المناخية القاسية.
وأشار التقرير الصادر عن المركز الأمريكي للسلامة المناخية إلى أن تكلفة
وأوضح أنه من المنتظر أن تؤدي الأزمة المناخية إلى إيجاد أحوال طقس بالغة الصعوبة والقسوة في جميع أنحاء العالم، ويسابق المهندسون الزمن للاستعداد بإنشاءات تقلل من تأثير هذه الأزمة.
وكان قد تم بناء جدران الحماية من الأمواج في فترات سابقة، لكن أعداد السكان زادت كثيرًا وكذلك الممتلكات على طول المناطق الساحلية ما دفع إلى مواجهة هذا التطور بسرعة.
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