اندلع حريق ضخم في برج دمشق، أحد أشهر مباني العاصمة السورية اليوم الأحد. Advertisements وهرعت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق الأول من البرج القريب من جسر فيكتوريا في منطقة البحصة بدمشق. القريب من جسر فيكتوريا في منطقة البحصة بدمشق. وذكرت وكالة سانا أن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق هائل يلتهم برج دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.