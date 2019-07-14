السودان يسلم مصر قيادات إرهابية هاربة

كشفت تقارير صحفية تفاصيل مثيرة وجديدة حول الخلية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، التى تم ضبطها فى الكويت مؤخراً، وبينما يستعد المجلس العسكرى السودانى لتسليم قيادات إرهابية هاربة إلى مصر قريباً. قالت صحيفة «الرأى» الكويتية إن التحقيقات مع أعضاء الخلية الإخوانية، الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالسجن فى مصر، أشارت إلى وجود علاقات

وثيقة بين الخلية الإخوانية ودولتى قطر وتركيا.

وأكدت أن التحقيقات أثبتت ارتباط قطر وتركيا فى التعاون مع الخلية الإخوانية، حيث استضافت الدوحة وأنقرة اجتماعات عديدة لأعضاء الخلية الإرهابية، بهدف التخطيط لعمليات إرهابية فى مصر.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، أنها ضبطت 8

Advertisements

عناصر من خلية إخوانية، صدرت بحقهم أحكام بالسجن فى مصر، لضلوعهم فى ارتكاب عمليات إرهابية هناك، منهم جريمة اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات عام 2015.

وذكرت صحيفة «الرأى» الكويتية أن الكويت سلمت أفراد الخلية، الذين اعترفوا بارتكاب العمليات الإرهابية، للسلطات المصرية، على دفعتين، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن القاهرة تبحث عن خمسة مدانين آخرين فى الخلية غادروا الكويت إلى قطر وتركيا.