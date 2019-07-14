سانا: مقتل 6 مدنيين باستهداف المسلحين حيين في حلب

قتل 6 مدنيين على الأقل وجرح 8 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف بالقذائف استهدف به مسلحون حيي حلب الجديدة ومنيان في مدينة حلب السورية، وفق ما أوردت وكالة "سانا" الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن "المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان، ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح

متفاوتة الخطورة".

وقالت "سانا" في وقت سابق اليوم أن "إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة، اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان