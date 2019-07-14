قتل 6 مدنيين على الأقل وجرح 8 آخرون، اليوم الأحد، جراء قصف بالقذائف استهدف به مسلحون حيي حلب الجديدة ومنيان في مدينة حلب السورية، وفق ما أوردت وكالة "سانا" الرسمية.
وأفادت الوكالة بأن "المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي جددت مساء اليوم استهدافها بالقذائف الصاروخية حيي حلب الجديدة ومنيان، ما تسبب باستشهاد ستة مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروحمتفاوتة الخطورة".
وقالت "سانا" في وقت سابق اليوم أن "إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية للمحافظة، اعتدوا على المدينة بقذيفة صاروخية سقطت في محيط القصر البلدي، ما أدى إلى إصابة طفلة بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في المكان
كانت هذه تفاصيل خبر سانا: مقتل 6 مدنيين باستهداف المسلحين حيين في حلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.