العربية: بدء اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة على متن سفينة أممية

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة بدأ على متن سفينة أممية قبالة المدينة التي تغلق مليشيا الحوثي منافذها.

ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل، فيما كانت الأنباء قد أشارت إلى أن وفد الحوثي

قد تخلف عن الحضور.ووصل، فجر الأحد، الوفد الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية (Antarctic dream)، في عرض البحر، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي.وكان رئيس الفريق الحكومي أفاد بأن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا على متن سفينة أممية، فيما اتهم مليشيا الحوثي بتقييد حركة رئيس اللجنة مايكل لوليسجارد عبر إغلاقهم كافة المعابر داخل المدينة، مؤكداً أن ذلك "يخالف الفقرة 10 من اتفاق ستوكهولم".