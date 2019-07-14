السودان: فشل انعقاد جولة التفاوض للمرة الثانية

تخلّف وفد قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان عن الحضور إلى جلسة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت مقررة اليوم، ما يعني تأجيلها للمرة الثانية بعدما كانت تأجلت من السبت إلى اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن جولة التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، المقرر انعقادها اليوم بفندق كورنثيا، فشلت في الانعقاد للمرة الثانية، بعدما تخلف وفد الحرية والتغيير عن الحضور إلى مقر التفاوض.

وكان وفد المجلس العسكري برئاسة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا، حضر إلى مقر التفاوض والتقى بالوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات.

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ولم يصدر أي تصريح من وفد المجلس العسكري والوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات حول هذا الموضوع، رغم الحضور الكبير للإعلاميين الذين كانوا حضورا لتغطية جلسة التفاوض.

وفي مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق، قال لبات إن تأجيل لقاء المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى يوم الأحد، جاء بناء على طلب الأخيرة. وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الأفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.

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