قطر تمنع مواطنيها من أداء الحج لبث الشائعات عن المملكة

عبدالله أبو ضيف، شعبان بلال (القاهرة)

«حجج فارغة»، هكذا وصف محللون دوليون الشائعات التي تروج لها قطر بمساندة من إعلام تركي وإيراني حول منع المملكة العربية السعودية دخول قطريين لأداء فريضة الحج، وأشاروا إلى أن قطر تروج منذ عام 2017 للشائعات نفسها، وتستغل موسم الحج سنوياً مُحاولة إفساده، في ظل قدرة كبيرة من الجانب السعودي على إدارة موسم الحج بالشكل الأمثل والذي يجعل الشائعات نفسها التي تروج لها قطر سنوياً محل اتهام لإدارتها القائم عليها تنظيم الحمدين بترويج لأكاذيب دون أسانيد حقيقية.

واتهم الخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» قطر وإيران بمنع مواطنيهما من أداء فريضة الحج لاستخدامهم في بث الشائعات عن المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي أثبتت فيه المملكة من خلال وضع تسهيلات كبرى لجميع الوافدين إليها فشل محاولات محور الشر كافة في إفساد موسم الحج سياسياً، ورحبت بجميع الوافدين من مختلف أنحاء العالم، ومن ضمنهم الوافدون القطريون والإيرانيون باعتبار فريضة الحج أهم الشعائر الإسلامية، وأن المملكة العربية السعودية تظل محراب المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

ودان فايق بولوت، المحلل السياسي التركي، محاولة استغلال موسم الحج في ترويج الشائعات من الأنظمة السياسية في تركيا وإيران وقطر، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تنجح سنوياً في تنظيم عملية الحج على قدم وساق، مشدداً على أن التحالف القطري والتركي الإيراني يستغلون المناسبات المهمة في الدول العربية المضادة لهم لكسب مساحة سياسية في ضوء ما يحدث في المنطقة العربية بشكل عام بين الطرفين.

وأضاف أن أكثر من 3 ملايين شخص يزورون المملكة العربية السعودية سنوياً بغرض أداء فريضة الحج، وفي كل مرة يتم الترويج للإشاعات كافة من الإعلام المضاد للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن أبلغ رد على هذه الشائعات يتعلق بالبث المباشر الذي تطلقه المملكة العربية السعودية لعملية الحج بالكامل، ومشهد الوافدين من مختلف أنحاء العالم ومختلف الجنسيات والعرقيات الذين يؤدون عملية الحج بسهولة ويسر.

وأكد أن الدوحة تقوم ببث الشائعات، خاصة في موسم الحج، دون أي أسانيد واضحة مع التسهيلات الحقيقية التي تضعها المملكة أمام الوافدين من مختلف أنحاء العالم، داعياً إلى ضرورة توقف قطر عن مثل هذه الشائعات التي أصبحت غير جدوى من الأساس.

من جهتها، أكد الباحثة الأميركية إيرينا تسوكرمان أن الأمل الأكبر لقطر وتركيا هو تدويل قضية الحج ووضع إشراف أممي عليها بدلاً من المملكة العربية السعودية، إلا أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تأخذ بالشائعات التي تطلقها تركيا وقطر سنوياً، خاصة أنه بالفعل تقدم المملكة العربية السعودية الأسانيد كافة التي تدحض بسهولة الشائعات القطرية التركية في هذا الصدد.

وأضافت أنه خلال الفترة الأخيرة تلاقي قطر صعوبة كبيرة في إتمام الاستعداد لفعاليات كأس العالم 2022 والذي بالتأكيد لا يعد بصعوبة موسم الحج والذي يضم عرقيات عدة من مختلف أنحاء العالم، وتزداد فيه نسبة الخطورة، وعلى الرغم من ذلك تنجح السعودية سنوياً في إتمام نجاحه على الشكل الأمثل والذي يجعل الموقف القطري في غاية الصعوبة من الشائعات التي يتم ترويجها سنوياً حول القضية نفسها.

وقال المعارض القطري جابر الكحلة المري، إن تداعيات تسيس حكومة بلاده قطر الحج والعمرة، أمر مرفوض من القطريين قبل أي شخص أخر، مؤكداً أن الحكومة القطرية تريد الأضرار بالسعودية مهما كانت الوسيلة، لأن عداء أسرة حمد بن خليفة للسعودية تاريخي منذ عام 1995 حتى يومنا هذا.

وأضاف أن منع حجاج قطر من أداء مناسك حجهم سياسة دخيلة على قطر وشعبها، مشيراً إلى أن قطر تدار من قبل بعض المستشارين الغرباء عن الإسلام والمسلمين، بينما القطريون يدخلون السعودية الآن بغرض الزيارات العائلة أو الإشراف على أملاكهم، بينما تقوم حكومة قطر باعتقال حجاج قطريين وحجب روابط الحج التي خصصتها السعودية.

وشدد على أنه لا يوجد أي عائق من قبل السلطات السعودية، ولكن العائق الأكبر هو ما تقوم به الحكومة القطرية من رسائل تهديد لمن يحاول أداء مناسك الحج أو العمرة من القطريين أو المقيمين، مؤكداً أن الهدف الحقيقي هو استغلال ذلك الملف في المجال الحقوقي العالمي أو لدى الأمم المتحدة.

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، إن المملكة العربية السعودية لا تسيس فريضة الحج وتستقبل دائماً حجاج كل الدول دون إدخال السياسة. وأشار إلى أن قطر لديها مشكلة في المقاطعة، لافتاً إلى أن غلق الأجواء تسبب بمشكلة بالنسبة لها، وتريد استخدام مشكلة الحج لحل مشكلة غلق الأجواء، واستخدام الطيران الخاص بها في نقل الحجاج القطريين إلى السعودية.

وقال إن المملكة العربية السعودية فتحت منافذ برية للحجاج القطريين، مع إمكانية التسجيل عن طريق الإنترنت وتقديم تسهيلات كبيرة لهم، موضحاً أن الحجاج القطريين عندما عادوا من الحج أثنوا على السعودية ومعاملتها للحجاج القطريين، وأن السلطات القطرية ألقت القبض على الحجاج القطريين الذين أثنوا على السعودية واعتقلتهم.

وقال عيسى مهدي الفاخر، عضو حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بإيران، والذي كان أحد المدعوين من قبل وزارة الإعلام السعودية في موسم الحجيج لعام 2017، إنه منذ مجيء نظام الملالي في عام 1979 إلى السلطة وهو يحاول بشتى الطرق تسييس فريضة الحج وتغييرها من فريضة يؤدي خلالها المسلمون من كل أنحاء العالم مناسك الحج إلى مناسبة لإثارة النعرات الطائفية واستهداف أمن البلاد العربية، مشيراً إلى أن قطر تبنت الأفكار نفسها حالياً. ولفت إلى أن النظامين القطري والإيراني يحاولان من خلال نشر الدعاية الكاذبة واستهداف أمن المملكة العربية السعودية، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أن يظهرا للعالم الإسلامي أن المملكة العربية السعودية غير قادرة على حماية الحجاج، مؤكداً أن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، مشيداً بما تقوم به المملكة من خدمة للحجاج والمعتمرين.

وأكد أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية المصرية، أن هيئة الحج في المملكة العربية السعودية تنجح سنوياً في العمل على تنظيم موسم الحج على أعلى مستوى، في الوقت الذي تحاول قوى ظلامية بث إشاعات حول موسم الحج كل عام، ولا يمكن الالتفات إلى هذه الشائعات وسط ملايين الحجاج الذين يزورون المملكة العربية السعودية سنوياً خلال فترة موسم الحج.