قرقاش: عقبات قطر أمام حجاجها «أهم سقطاتها»

أبوظبي (الاتحاد)

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها، مؤكداً أنها أهم سقطاتها في إدارة أزمتها، مشيداً في الوقت نفسه بدعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج، ووصفها بأنها «واجبة وعاقلة».

وشدد معاليه على أهمية ألا تسيس قطر الحج، مؤكداً ضعف منطقها وحجتها.

وقال معاليه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الشقيقة دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج واجبة وعاقلة، العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، الأولوية أن لا تسيّس قطر الحج وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها».

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت تسخير الإمكانيات كافة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من قطر، داعية السلطات المعنيّة في قطر لتسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة لمنعهم من القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وأكدت الوزارة حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسخير الإمكانيات كافة لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين القطريين أسوةً بما تقوم به تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، والذين بلغت أعداد من تم الاتفاق على قدومهم لأداء مناسك حج هذا العام إلى أكثر من مليون وسبعمائة ألف حاج، في حين أدى مناسك العمرة قرابة 8 ملايين مسلم من جميع دول العالم.

ورفض البيان الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، بأن حكومة المملكة العربية السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.

وشددت وزارة الحج والعمرة السعودية على أن هذه الادعاءات تنافي الحقيقة، حيث أطلقت عدة روابط إلكترونية لتمكين المواطنين القطريين والمقيمين في قطر من حجز أماكن إقامتهم والتعاقد على الخدمات التي يرغبونها، والقدوم عبر أي خطوط جوية غير الخطوط القطرية لأداء مناسك العمرة.

في المقابل، أشار البيان إلى أن حكومة الدوحة قامت بحجب هذه الروابط عن المواطنين القطريين والمسلمين المقيمين في قطر، ولتمكينهم من أداء المناسك أعلنت المملكة العربية السعودية عن الترحيب بالأشقاء القطريين للقدوم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتوجه لأداء العمرة والتعاقد على الخدمات التي يحتاجونها عند وصولهم للمملكة.