عشرات القتلى من ميليشيات الحوثي في الضالع وصعدة

قتل عشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في هجوم للقوات اليمنية الحكومية في محافظتي صعدة والضالع.

وقال الجيش اليمني في بيان نشره موقع "سبتمبر نت"، إن قواته قتلت 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادي بارز، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد".

وأضاف البيان: "اندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من الميليشيات الانقلابية التسلل باتجاه مواقع الجيش في جبهتي (غلق) و(شخب) في مديرية قعطبة".

وتابع أن "قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات الإرهابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب، حيث أسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر الميليشيات، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر وجرح آخرين".

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وعلى جبهة صعدة، لقي 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.

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وفي البيضاء، شنّت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عدة غارات جوية على تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد. واستهدفت الغارات تجمعات الميليشيات في منطقتي "البرك وباحواص" في جبهة ناطع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية وتدمير آليات تابعة لها.