نتنياهو يتوعد بضرب لبنان رداً على ميليشيات "حزب الله"

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، ميليشيات "حزب الله" المدعومة من إيران، بتوجيه ضربة "مدمرة" إليها وإلى لبنان، إذا ما هاجمت إسرائيل.

وقال نتانياهو خلال مجلس الوزراء الأسبوعي: "سمعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع (الأمين العام لميليشيات حزب الله حسن) نصرالله يتباهى بخططه لشن هجوم". وتابع: "لنكن واضحين. إن تجرأ حزب الله وأخطأ بمهاجمة إسرائيل، فسنضربه ونضرب لبنان بضربة عسكرية ساحقة".

كلام نتنياهو جاء رداً على تصريحات قالها زعيم ميليشيات حزب الله حسن نصرالله في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة له الجمعة، قال فيها إن "قدرات الحزب الصاروخية قادرة على استهداف كامل المساحة الجغرافية لإسرائيل".

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وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتقول إنها تستهدف مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات حزب الله، وهي تُكرّر التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى ميليشيات "حزب الله".