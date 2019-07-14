انطلاق التمرين العسكري"القائد المتحمس2019" بين القوات السعودية والأميركية

انطلقت اليوم، بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية، فعاليات "تمرين القائد المتحمس 2019" الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأميركية، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن حفل افتتاح التمرين بدأ بسلام اللواء، ثم تقدم قائد طابور العرض العسكري للاستئذان لرفع أعلام البلدين، ثم عزف السلام الوطني الأميركي والسلام الملكي السعودي.

ورحب اللواء صالح بن أحمد الزهراني بالمشاركين، مثمنًا مشاركة القوات الأميركية الصديقة في هذا التمرين، وشكر المشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين.

وبيّن أن التمرين هو امتداد للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأميركية، وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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من جانبه أوضح مدير التمرين اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين يركّز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية، لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين، في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأميركي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب.

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين، يتم خلالها تنفيذ عدد من المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.