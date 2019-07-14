بايدن يتقدم على ترامب في استطلاع رأي حول الرئاسة

تقدم ثلاثة ديموقراطيين يطمحون للرئاسة لعام 2020، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استطلاع رأي جديد.
وكشف استطلاع لـ"إن بي سي نيوز" وصحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأحد، إن ترامب حلّ بعد كلّ من جو بايدن والسيناتور بيرني ساندرز، والسيناتور إليزابيث وارن.
وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" الأميركية، إن بايدن نائب الرئيس السابق، حلّ في الصدارة بنسبة 51% مقابل 42%، فيما حصل ساندرز على تأييد بنسبة 50% مقابل 43% لترامب، كما حصل وارن على 48% مقابل 43% لترامب.
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وبلغت نسبة تأييد ترامب بين الذين شملهم الاستطلاع 45% مقابل 52% ممن أبدوا عدم تأييدهم.
وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو وشمل عينة من 800 ناخب مسجل، وجرى استطلاع أكثر من نصفهم عبر الهواتف المحمولة.
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