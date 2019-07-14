بيان فرنسي بريطاني ألماني: استمرار الاتفاق النووي رهن بوفاء إيران بالتزاماتها

دعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني العام 2015، في بيان مشترك الأحد، إلى "وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار" في هذا الملف، مؤكدة دعم الاتفاق النووي، ولكن "استمراره يبقى رهناً بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها"، لافتة إلى "ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات إلى حسن النية".

وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية: "نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق".

وأضافت: "من جهة أخرى، فإن دولنا الثلاث قلقة بشدة حيال الهجمات التي شهدناها في الخليج العربي وخارجه، وكذلك حيال تدهور الأمن في المنطقة. نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول، والسعي إلى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار".

وقررت ايران في مايو، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها. وفي تحد لتحذير من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بضرورة مواصلة إيران الالتزام الكامل به، رفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المئة الذي يجيزه هذا الاتفاق.

وتابعت بيان الدول الثلاث: "إذ نواصل دعمنا للاتفاق النووي، فإن استمراره يبقى رهناً بوفاء إيران الكامل بالتزاماتها"، لافتة إلى "ضرورة أن تصدر من جميع الأطراف مؤشرات إلى حسن النية".

ووقعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وإيران والصين وروسيا اتفاق 2015.

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وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة أذاعها التلفزيون اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات عنها وعادت إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه العام الماضي.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي، وإعادة فرضه لعقوبات كانت مفروضة على طهران قبل إبرام الاتفاق.

وكان البيان الأميركي في اجتماع وكالة الطاقة الذرية، الأسبوع الماضي، قد أشار إلى سلوك النظام الإيراني الذي يعمق عزلته الدولية، مشدداً مرة أخرى على استعداد واشنطن لعقد مباحثات مع طهران.

وأوضح البيان أن "توسيع إيران لبرنامجها النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي"، مضيفاً أن محاولات الابتزاز الإيرانية لن تجدي في تخفيف العقوبات عن طهران.