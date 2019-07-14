كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير خارجية العراق يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري سامح شكري، وجرى بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين بغداد والقاهرة خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان على أهمية حلحلة الأزمات التي تتعرض لها المنطقة بالطرق السلمية، واعتماد الحوار بين أطراف الخلاف حفاظاً على الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة من العالم.