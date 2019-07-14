كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديدات "نصر الله" للمملكة والإمارات.. أحاديث رعناء لـ "جعجاع" دون طحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضرت ذاكرة التاريخ من جديد، بعد تطاول الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، على دول الخليج، وإلقاء العديد من التهديدات مستهدفا المملكة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب وقوفها في وجه مليشيات النظام الملالى الإيراني الذي أشاع الفساد في الأرض.

تطاول مستمر

ولم تكن المرة الأولى التي يتطاول فيها حسن نصر الله على السعودية والإمارت، ولكنه تكرر كثيرا في مرات سابقة ومتعددة، وهو ما يحدث بدوره أصداءً هجومية ضد خطاباته المليئة بالأخطاء والادعاءات الفارغة.

أحاديث رعناء

هذه الكلمات الرعناء لحسن نصر الله، تسببت في ردود أفعال غاضبة كثيرة، أبرزها رئيس وزراء لبنان، سعدالدين الحريري، الذي شنّ هجوما على إحدى خطابات حسن نصرالله بالسابق ووصفه بأنه “عاصفة من الكراهية”، حيث كان نصرالله يهدف عبرها للرد على “عاصفة الحزم” الخليجية، واصفا حديثه بأنه وليد “الغضب والتوتر”.

كراهية متزايدة

وقال الحريري، في سلسلة تغريدات حينها “استمع اللبنانيون هذا المساء لعاصفة من الكراهيات ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، رداً على عاصفة الحزم ضد التغلغل الإيراني في اليمن".

خيانة نصر الله

واتهم الحريري نصرالله بـ "الإصرار على وضع مصالح ايران فوق مصلحة لبنان” مضيفا أنه لن ينجر بردود متسرعة على الخطاب وتابع بالقول: “اما العلاقة مع السعودية ودول الخليج، فهي كانت وستبقى أكبر من أن تهزها الإساءات والحملات المغرضة".

إشادة بالمملكة

وختم الحريري بالقول: “السعودية قدمت للبنان والدول العربية الخير والسلام والدعم الأخوي الصادق، وسواها قدم ويقدم مشاريع متطورة للحروب والنزاعات والهيمنة ولأن مصلحة بلدنا تعلو فوق كل اعتبار فإننا نؤكد على ضرورة مواصلة الحوار لحماية لبنان.”

ليس وليد اللحظة

من جانبه قال "عبدالله عوض العوبثاني" خبير في شئون الجماعات المتطرفة، في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، بأن تهديد إيران لدول الخليج ليس وليد اللحظة وإنما هو يمتد منذ قيام ثورة الخميني، وسيطرة الملالي على دولة إيران وشعبها، الذي يستحق نظام أفضل يوفر له حياة تليق بشعب متعدد الحضارات وأرضه بها ثروات يقوم نظام الملالي بتبديدها في خارج الحدود بإنشاء مليشيات في دول الجوار لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي لتطبيق نظريات كهنوتية وخرفات خروج الإمام الغائب من السرداب.

تهديد متعدد عقائدي

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وأضاف "العبوثاني"، أن التهديد الناتج عن أفعال نظام إيران والمليشيات المرتبطة به هو تهديد متعدد الجوانب عقائدي من خلال حلم الملالي بالسيطرة على مكة المكرمة والمدينة المنورة وبيت المقدس، وهذه خرافات للأتباع لشحنهم عقائديا، وهي في الأساس ذات أهداف سياسية اقتصادية مرتبطة بحلم عودة حكم إمبراطورية فارس من الصين بحر الظلمات

المحيط الأطلسي وتدمير روما وإخضاعها لفارس، وأعمالها المتواصلة التي يشكل خطورة على الخليج بالصواريخ البالستية الإيرانية التي تطلقها الميشيات الحوثية من شمال اليمن على المدن السعودية والمنشاءات الحيوية فيها والطائرات المسيرة التي استهدفت مضخات أنابيب النفط لشركة أرامكو بالسعودية والتهديد أيضا للملاحة الجوية وتهديدها لحركة الطيران المدني.

إرهاب إيران

وتابع أن العمليات التي قامت بها من استهداف البواخر نفط وبواخر تجارية في مضيق هرمز وقبالة موانئ الإمارات في الخليج أو التي تمت في البحر الأحمر بالقرب من مضيق باب المندب في استهداف البواخر مرات متعددة من قبل مليشيا الحوثي في اليمن المدعومة من إيران لخير شاهد أن إيران إذا لم يتم تقليم أضافرها بتفكيك المليشيات المدعومة من إيران والقضاء عليها وزيادة درجة الحصار الاقتصادي والعزلة لنظام الملالي، وتحريك الشارع الإيراني، لتغيير هذا النظام المصدر للفوضئ التي تهدد السلم العالمي والمصالح الدولية لصنع الشعب الإيراني نظام ديمقراطي يحقق له الحرية والرخاء والشراكة مع محيطهم الإقليمي والأسرة الدولية.

أداة إرهابية

وقال هشام الجابري الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية باليمن، في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، بإن حزب الله هو أحد أدوات العداء الإيرانية في المنطقة، ومثله جماعة الحوثي تسعى إيران من خلالهم إلى زرع الفوضى، والاقتتال العربي ولنشر مشروعها في الوطن العربي عبر المد الفارسي وولاية الفقيه.

وأضاف "الجابري"، بأن التدخلات الإيرانية في اليمن خلفت حرباً لم تنتهي في عامها الرابع بعد دعمها وتسليحها بكل أدوات الموت لجماعه الحوثي لقتل اليمنين.

استهداف المدنيين

وكشف الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية باليمن، بأن جماعه الحوثي الإيرانية التي تتلقى دعماً مباشراً من إيران وحزب الله أصحبت تستهدف كذلك دول الخليج بتنفيذها هجمات إرهابية واستهداف تجمعات المدنيين في أبها والرياض وغيرها.

وتحدث "وائل القباطي"، مدير تحرير صحيفة "عدن تايم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأنه تزايدت حدة تهديدات إيران ومليشياتها باستهداف دول الخليج مؤخرا، مع تشديد الحصار الاقتصادي الخانق على إيران وترقب توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران، حيث تعكس هذه التهديدات المتواترة مدى قناعة طهران باحتمال تنفيذ الضربة الأمريكية ومحاولتها إيقافها أو تأجيلها على الأقل من خلال تدخل حلفاء واشنطن في المنطقة.

تقليل من عمليات الاستهداف

وقال "القباطي": لا أعتقد أن إيران بإمكانها من خلال مليشيا الحوثي في اليمن، والتي تمتلك أسلحة وخبراء إيرانيين استهداف السعودية أوالخليج، باستثناء محاولات استهداف بعض المدن والمناطق الحدودية بطائرات الدرون المفخخة التي أرسلت العشرات منها لاستهداف مطاري أبها وخميس مشيط مؤخرا لكن تم إسقاطها.

وأضاف: لكن خطورة التهديدات الإيرانية الحوثية ستكمن في منطقة البحر الأحمر المقابل لميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه مليشا الحوثي، ومن يتم توجيه الألغام البحرية والقوارب المفخخة لاستهداف السفن وهو ما يستدعي سرعة الحسم العسكري لتحرير مدينة الحديدة التي تعد آخر منفذ بحري لمليشيا الحوثي، وأخطرها على البحر الأحمر.

